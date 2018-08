Una pessima cartolina da Bari. Due foto così, postate da una cittadina sulla bacheca della pagina facebook di Antonio Decaro, non si possono vedere. Una scattata la luce del sole e una, la stessa inquadratura, a fine giornata, accompagnata quest’ultima da un commento pungente: “In abito da sera”. I cassonetti sono letteralmente stracolmi di spazzatura, ma la cosa pare non interessare a nessuno se non a chi ci abita vicino.

Leggendo i commenti, la stessa persona che ha pubblicato le fotografie discolpa il Sindaco, è la prima a riconoscere che non può fare tutto, però l’invito è a prendere coscienza della realtà, lo stesso che dovrebbe fare il presidente dell’Amiu, Sabino Persichella: tutti devono andare in ferie, per carità, ma la rotazione dei turni e del servizio di raccolta va evidentemente gestita meglio. A pochi passi da quei bidoni c’è il castello, lo spettacolo offerto ai turisti, almeno loro dovrebbero contare qualcosa, è indecente.

1 di 2