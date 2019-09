Un kalashnikov e due pistole in bella mostra nella vetrina del negozio, un esercizio commerciale specializzato in bomboniere e oggettistica al quartiere Libertà, tra via Brigata Regina e via Pagano. La cosa non era sfuggita agli osservatori più attenti, che hanno subito postato le foto in rete, facendo diventare le nozze “Gomorra style” un caso nazionale.

Stando a quanto ha fatto sapere la stessa titolare del negozio, si tratta di oggetti molto richiesti come bomboniere per il matrimonio o regalo di compleanno.

In realtà, cercando su internet, non è il solo negozio a vendere oggetti simili, amato soprattutto da una certa tipologia di sposini e festeggiati, in molti casi vicini alla malavita.

Il clamore mediatico ha convinto la titolare del noto esercizio commerciale a togliere mitra e pistole dalla vetrina. La pantera adesso è sola sul letto dipinto d’oro.