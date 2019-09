Un kalashnikov e due pistole in bella mostra nella vetrina del negozio, un esercizio commerciale specializzato in bomboniere e oggettistica situato nel quartiere Libertà, tra via Brigata Regina e via Pagano. La cosa non è sfuggita agli osservatori più attenti, che hanno subito postato le foto in rete. Per fortuna l’equivoco, ammesso che si possa definire tale, è stato subito chiarito

Si tratta infatti di oggetti in ceramica e non di armi vere. Stando a quanto ha fatto sapere la stessa titolare del negozio, si tratta di oggetti molto richiesti come bomboniere per il matrimonio o regalo di compleanno. In realtà, cercando su internet, non è il solo esercizio a vendere oggetti simili, anche se di certo non si tratta di un articolo largamente di diffuso. Chissà cosa ne avrebbe pensato il compianto boss delle Cerimonie Antonio Polese.