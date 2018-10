Il monumento in ricordo di Aldo Moro torna all’antico splendore. Questa mattina, infatti, è stata ripristinato la lapide dedicata allo statista pugliese nell’omonima piazza. Da monumento all’onore di Aldo Moro, la lastra era stata trasformata in un nascondiglio per la droga per poi essere completamente distrutta dai vandali.

