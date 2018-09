Due ore dopo la pubblicazione del nostro articolo, la Nuova Fiera del Levante ha inviato il comunicato ufficiale. Come da noi annunciato, a distribuire il segnale video agli organi di stampa ed emittenti televisive che vorranno trasmettere la cerimonia inaugurale della Campionaria sarà Telenorba.

Ci siamo più volte chiesti perché il gruppo di Conversano fornisse gratis il servizio all’ente privato. La risposta arriverebbe da voci non confermate interne alla Fiera. Alla base della scelta ci sarebbe un accordo più ampio fra Telenorba e la Nuova Fiera del Levante. La Tv di Conversano trasferirebbe in un pezzo del centro congressi dell’ente la sua sede attuale, sempre all’interno del quartiere fieristico, oltre agli uffici dell’agenzia pubblicitaria Fo.no.vi.pi.

Una sorta di cambio merce, che potrebbe includere l’erogazione di altri servizi per ottenere un cospicuo sconto o addirittura la gratuità dell’affitto. Le voci, lo ricordiamo, non trovano per il momento conferme ufficiali. Bisognerà solo aspettare che inizi l’eventuale trasloco per capire quanto le informazioni carpite rispondano al vero.