Potrebbe sembrare un déjà-vu, ma non lo è perchè dopo le foto dei turisti in coda in aeroporto per aspettare un taxi, proprio la sera del 15 agosto e dopo aver raccolto la risposta dei diretti interessati, siamo ancora al punto di partenza.

Questa immagine è stata scatta alle 21 di ieri, dei taxi nemmeno l’ombra, in compenso continua a registrarsi il solito problema all’entrata. Gli autisti sono infatti bloccati dalle tante auto che si affollano alle barriere d’ingresso. L’ingorgo che una semplice corsia riservata potrebbe risolvere, e i ritardi accumulati dai voli low cost restano alla base del problema.