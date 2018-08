“In questo momento siamo fermi da 83 minuti, una corsa media per andare in città va dai 30 ai 40 minuti, 15 per andare e 15 per tornare, a questi devi aggiungerne altri 20 per entrare”. I tassisti con cui abbiamo parlato ieri sera in aeroporto hanno le idee chiarissime, uno addirittura snocciola i numeri con estrema sicurezza.

Dopo la polemica nata per la mancanza di vetture la sera di ferragosto, siamo andati a vedere coi nostri occhi come stanno le cose, e al nostro stupore nel trovare così tanti taxi ecco cosa ci risposto uno degli autisti: “Eravamo 18 e non 22 come oggi”. Il problema, quindi, non è nato per causa loro, tesi già ribadita con video e foto che vi abbiamo fatto vedere.

“Servirebbe una bella corsia per noi e per i bus – ha detto un collega – entrare in aeroporto e trovare mezzo’ora di coda è problematico. L’altra sera c’era in effetti persone in attesa, ma c’erano anche 8-9 taxi bloccati nel traffico. Avremmo coperto il servizio nonostante il forte ritardo accumulato dai voli”.

Cose da dire, e da rimproverare, in merito all’organizzazione dell’accesso in aeroporto i tassisti ne hanno parecchie, ma di certo quegli automobilisti che parcheggiano sul viale d’ingresso non hanno scusanti, scuse invece sì e parecchie. Resta il fatto che ostacolare gli altri mezzi, inclusi quelli di soccorso, aspettando sulla corsia di emergenza, non va bene.