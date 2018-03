Vi abbiamo già raccontato dei calcinacci crollati nei giorni scorsi in via Libertà e via Crisanzio, ma il palazzo dell’ex Manifattura Tabacchi è in buona compagnia. Siamo stati in via Dante e anche lì abbiamo trovato trovato uno stabile transennato: qualche sera fa, proprio da questo edificio all’angolo con via Fieramosca, sarebbero caduti dei calcinacci che secondo alcuni testimoni avrebbero addirittura sfiorato dei passanti.

L’intervento della Polizia Locale, purtroppo, è stato in parte già vanificato. Il nastro rosso e bianco, steso per impedire il passaggio delle persone, è stato rimosso, col risultato che i passanti adesso si ritrovano a transitare pericolosamente sotto i balconi danneggiati. Ma basta farsi un giro a più ampio raggio nella zona per capire che il problema è abbastanza diffuso.