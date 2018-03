Piovono calcinacci in via Crisanzio: dal palazzo dell’ex Manifatura dei tabacchi, proprio dove in futuro nascerà il Consiglio Nazionale delle Ricerche, cadono pezzi di intonaco. La rete installata sul cornicione sembra infatti non bastare e oltre all’acqua, a causa della neve che si va sciogliendo, sul marciapiede cadono evidenti pezzi di calcinacci, per fortuna di piccole dimensioni. Se i lavori non devono iniziare a breve sarebbe urgente posizionare delle transenne per delimitare l’area a rischio.

