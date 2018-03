Il Palazzo dell’ex Manifattura cade a pezzi e non è un modo di dire. Dopo la nostra segnalazione sui calcinacci che cadevano (insieme all’acqua) in via Crisanzio, è di oggi un’altra segnalazione di veri e propri pezzi di muratura sul marciapiede di via Libertà.

In questo caso, però, i tecnici del Comune sono immediatamente intervenuti transennando l’area, avendo rilevato un serio pericolo per l’incolumità dei cittadini. Dall’Amministrazione fanno sapere che nei prossimi giorni saranno effettuate le verifiche del caso sulla struttura.

1 di 3