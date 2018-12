Il Bari aumenta la potenza di fuoco. Nonostante il miglior attacco della categoria, infatti, i biancorossi hanno ingaggiato l’attaccante originario di Caserta Pasquale Iadaresta, 32 anni, proveniente dal Latina.

Iadaresta, che ha scelto la maglia numero 18, vanta 125 reti in campionato (31 nell’ultima stagione e mezza a Latina) tra Dilettanti, Eccellenza e le vecchie serie C1 e C2. Si tratta di una prima punta di peso, particolarmente bravo nel gioco aereo con i suoi 192cm.

Si tratta del secondo rinforzo in questa sessione di mercato dopo l’ingaggio del difensore Edoardo Bianchi. In serie D ci sono infatti due finestre: una dal 1 al 16 dicembre, in cui i club di Serie D potranno acquistare e cedere calciatori da società affiliate alla Lnd, l’altra dal 1 al 18 gennaio, in cui le operazioni potranno avvenire con i club professionistici.