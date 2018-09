Troppo Bari per questa serie D. Sono bastate due giornate per certificare quello che sembrava evidente ma non era scontato. Davanti a 12mila spettatori, i biancorossi hanno battuto per 4-1 i siciliani della Sancataldese: a segno Neglia (doppietta), Floriano e Piovanello, ma ciò che spicca è la netta superiorità del Bari che, dopo qualche incertezza iniziale, ha giocato davvero in scioltezza contro un avversario che non si è tirato mai indietro.

La Sancataldese non ci sta a passare per la vittima sacrificale della domenica e lo fa capire subito. L’atteggiamento della squadra siciliana è tutt’altro che rinunciatario tanto che al quarto minuto Lo Giudice in rovesciata mette alto da posizione ravvicinata e al quarto d’ora Costanzo va vicinissimo al gol sottomisura su angolo del sempre pericoloso Ficarrotta. La qualità nel palleggio dei biancorossi è di un’altra categoria, ma per vedere un’azione davvero pericolosa bisogna attendere il minuto 17: cross dalla destra di Neglia, Simeri Liscia e Floriano spara sul portiere. Col passare dei minuti sale in cattedra l’ex Foggia: prima ara tutta la fascia servendo Simeri che commette fallo sul portiere ospite, poi alla mezzora inventa un filtrante splendido per Neglia che da posizione defilata beffa Franza: è 1-0. Sempre i due attaccanti esterni biancorossi sono i protagonisti del raddoppio al minuto 40. Neglia quasi “ruba” il pallone a Floriano dopo una splendida serpentina e insacca con un preciso tiro a giro. All’intervallo il Bari ha già una grossa ipoteca sul match.

A inizio secondo tempo gli uomini di Cornacchini provano subito a mettere in cassaforte la partita: lancio di Langella, Simeri e Neglia sono in offside, non Floriano che, tutto solo, supera il portiere ospite e mette dentro il secondo gol stagionale. Il Bari potrebbe quindi giocare in scioltezza il resto della gara ma si complica la vita da solo con l’intervento ingenuo di Mattera che atterra Ficarrotta in area: sul dischetto va lo stesso numero 10 della Sancataldese che batte Marfella. Difficile però riuscire a fare di più contro un Bari che a tratti sembra non voler infierire. Nuova linfa alla spinta offensiva la danno i nuovi entrati, in particolare Pozzebon, che prova il tiro da qualsiasi posizione, e Piovanello che trova il suo primo centro personale con una rocambolesca conclusione. Bari primo in classifica a punteggio pieno.

PAGELLE

BARI (4-3-3): Marfella 5.5; D’Ignazio 6 Mattera 6 Cacioli 6 Aloisi 6; Bolzoni 6.5 (Feola s.v.) Hamlili 6.5 Langella 6.5 (Piovanello 6.5); Neglia 7.5 Floriano 7.5 (Bollino 6) Simeri 5.5 (Pozzebon 6)

SANCATALDESE (4-3-3): Franza 5.5; Florio 6 Maimone 6 Di Stefano 6 Di Marco 6; Zappala 6 Condorelli 6 Costanzo 6; Lo Giudice 6 Ficarrotta 6.5 Giarruso 5.5

