Finalmente il responsabile della Fc Bari calcio, Cosimo Giancaspro, questa mattina ha lasciato le chiavi dello stadio San Nicola nelle mani dei dirigenti comunali recatisi presso l’impianto.

Al momento del rilascio i dirigenti comunali hanno potuto effettuare un sopralluogo sia negli ambienti interni sia negli ambienti esterni del San Nicola per verificare lo stato dei luoghi.

Iniziato anche il processo di inventariato, contro la volontà della società calcistica, di tutti i beni presenti, che andrà avanti per alcuni giorni. La Multiservizi sarà a capo della guardiania dello Stadio, come voluto dal Comune.

“A meno di una settimana dall’assegnazione del titolo della squadra di calcio cittadina – spiega il sindaco – oggi il Comune rientra in possesso dello Stadio San Nicola. La scelta di procedere verso la restituzione bonaria ci ha consentito di tornare in brevissimo tempo nella disponibilità materiale del bene, anche in anticipo, rispetto al termine fissato dal decreto di rilascio notificato dagli uffici comunali la scorsa settimana. Ciò è stato possibile anche grazie all’atteggiamento collaborativo assunto dalla Fc Bari. Il cammino per la rinascita del calcio a Bari è sicuramente ancora lungo ma oggi abbiamo segnato un’altra tappa importante verso il futuro”.

“Aver ripreso il possesso dello stadio era per noi importante per verificare innanzitutto le condizioni generali dell’impianto dopo un periodo travagliato – dichiara Petruzzelli -. Voglio ringraziare tutti gli uffici e i dipendenti domani che in questi giorni e stamane hanno lavorato intensamente ad un risultato che qualche giorno fa sembrava impossibile”.