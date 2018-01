Pomeriggio da incubo per il Bari. I biancorossi escono con le ossa rotte nella prima gara casalinga del 2018: l’Empoli vince meritatamente 4-0 dimostrando di essere una squadra di un’altra categoria. Il Bari è stato per ampi tratti completamente annullato ed è parso quasi impotente al cospetto dei toscani. Giusti anche i fischi alla fine della gara.

Buona parte della responsabilità della debacle biancorossa è però anche di mister Grosso: il tecnico esagera nel rivoluzionare la squadra confermando solo cinque undicesimi della formazione che ha affrontato il Cesena: non convincono la difesa a 3, Improta esterno del centrocampo a 5 (fuori ruolo) e l’atteggiamento generale della squadra.

La grande differenza tra le due formazioni si vede già dai primi minuti. L’Empoli è padrone del campo, gioca con grande sicurezza e le azioni sono sempre efficaci. Nel primo quarto d’ora è Donnarumma-show: l’attaccante ex Salernitana porta in vantaggio gli ospiti e rischia in altre due occasioni di chiudere da solo la partita. Ma il raddoppio arriva ugualmente ed è opera dell’ex Caputo, bravo a liberarsi sul lancio dell’ottimo Zajc, il vero uomo partita: il trequartista sloveno è infatti autore anche del terzo gol con una perfetta punizione che si stampa sulla traversa prima di finire in rete. Il poker è invece opera di Ninkovic a un quarto d’ora dalla fine.

E il Bari? praticamente nullo. Nel primo tempo le uniche due azioni degne di nota sono un tiro violento ma impreciso di Cissè e nel finale un colpo di testa alto di Improta. Nella seconda frazione il sogno di rimontare la gara si spegne sulla traversa colpita da Cissè con una conclusione dalla distanza intorno al minuto 55. Per il resto gli uomini di Grosso sono stati lenti, prevedibili e involuti, dimostrando un divario tecnico e organizzativo forse anche esagerato rispetto alla realtà.

PAGELLE

BARI (3-5-2): Micai 5; Diakitè 5 Gyomber 5 Oikonomou 5; Sabelli 5 Henderson 5.5 Marrone 4.5 Petriccione 5 Improta 4.5; Brienza 5 Cissè 5

Empoli (4-3-1-2): Provedel 6; Di Lorenzo 6 Veseli 6 Romagnoli 6 Pasqual 6.5; Krunic 7 Castagnetti 6 Benaccer 6.5; Zajc 7.5 Caputo 7 Donnarumma 7.5.