Il cuore grande della Polizia di Bari non si smentisce mai. Nei giorni corsi, il 19, 20 e 21 dicembre, in occasione del Santo Natale, uomini e donne del IX Reparto Mobile hanno donato un cospicuo quantitativo di generi alimentari in favore di associazioni impegnate nel sociale e in aiuto ai più bisognosi.

Le derrate alimentari, per un valore di quasi 16mila euro, sono frutto della bontà d’animo dei poliziotti di Bari e Provincia che hanno rinunciato a circa 3mila buoni pasto maturati durante il corso dell’anno, privandosene a favore dei più bisognosi.

L’Azienda che gestisce la mensa del Polifunzionale della Polizia di Stato, la Ladisa Ristorazioni, ha aggiungendo la sua parte benefica alla cifra raggiunta dai buoni donati dai poliziotti, convertendoli poi in derrate alimentari.

Gli alimenti sono stati devoluti in favore dell’Associazione “IN CON TRA”, con sede a Bari, dell’opera Salesiana “Sacro Cuore”, con sede a Cisternino, nonché della Congregazione “Suore dello Spirito Santo” e della “Comunità Educativa 16 agosto”, entrambe con sede a Bari.