La Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Altamura ha una “casa” tutta nuova. Ben 800 metri quadri di superficie, ambienti spaziosi e una palestra colorata per prendersi cura di circa 900 tra bambini e adolescenti. All’inaugurazione della sede ospitata al quarto piano del Presidio Territoriale di Assistenza, stamattina, sono intervenuti il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il direttore generale della ASL Bari Antonio Sanguedolce, il direttore del Dipartimento Medicina dell’Età Evolutiva Mariano Manzionna, il direttore della NPIA ASL Bari Vito Lozito e la responsabile della NPIA Alta Murgia Antonella Bello, assieme a famiglie, utenti e operatori.

La NPIA di Altamura

Il nuovo servizio NPIA di Altamura, ospitato al quarto piano dell’ex Ospedale Umberto I in viale Regina Margherita n.67, ha un organico di 22 operatori e dispone di 24 stanze di cui tre dedicate ad ambulatori medici, due ad ambulatori psicologici, due studi per il Servizio Sociale con tre Assistenti sociali, otto ambulatori di logopedia, tre ambulatori di neuropsicomotricità, una palestra attrezzata con tre fisioterapisti, una infermeria per accettazione, due ambulatori per i tecnici della riabilitazione psichiatrica e un ambulatorio educativo, oltre ad archivio, spogliatoio e servizi. La sala d’attesa e la palestra per la riabilitazione, grazie ad una donazione da parte dell’Associazione “Una Stanza per un Sorriso” ODV presieduta da Rosanna Galantucci, sono state decorate con murales da giovani artisti locali di APS WALL YOU (Associazione italiana per l’Arte Urbana), così da rendere “a misura di bambino”, quindi più confortevoli, colorati e piacevoli, gli spazi dedicati all’accoglienza e permanenza dei piccoli utenti.

Dal punto di vista clinico, il Servizio – quale sede centrale del territorio murgiano – è composto da un settore principale con un’équipe dedicata all’attività di diagnostica neuropsicologica e terapia riabilitativa e da un settore specifico, implementato negli ultimi anni e sito in un’ala dedicata alle attività di diagnostica e presa in carico multiprofessionale, nell’ambito dell’Ambulatorio dedicato alla Psicopatologia degli adolescenti. Referente di tale équipe è la dott.ssa Bello, che si avvale della collaborazione di uno psicologo, un assistente sociale un tecnico della riabilitazione psichiatrica. Il Servizio attualmente ha in carico circa 900 utenti, di cui 600 per l’aspetto diagnostico riabilitativo e circa 300 nell’ambito della presa in carico psicopatologica adolescenziale. Inoltre, è stata fortemente potenziata la strumentazione necessaria al personale, per ottimizzare il lavoro clinico e riabilitativo con materiale per i test e la riabilitazione e nuova strumentazione informatica, oltre che nuovi arredi.

I lavori di ristrutturazione

L’Area Gestione Tecnica della ASL Bari, diretta dall’ing. Nicola Sansolini, ha progettato e realizzato un complessivo intervento di manutenzione e risanamento degli ambienti posti al quarto piano (ala nuova) del PTA “Umberto I” di Altamura, destinandoli a nuova sede della NPIA. Le attività realizzate, per una spesa totale di 550mila euro, hanno riguardato principalmente il risanamento, adeguamento e ripristino funzionale di tutti gli ambienti, in particolare: demolizioni e ricostruzioni di tramezzature per la disposizione dei nuovi ambienti; sostituzione di tutti gli infissi interni ed esterni; adeguamento degli impianti elettrici e di condizionamento; realizzazione di nuovi servizi igienici; realizzazione di una palestra; pulizia e lucidatura della pavimentazione esistente; tinteggiatura e sanificazione di tutti gli ambienti.