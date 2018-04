Il centrodestra, in previsione delle Comunali del 2019, è in pieno fermento, soprattutto in vista della sfida contro l’attuale amministrazione Decaro. Dopo il passaggio di Romito alla Lega, in questi giorni è stata creata una nuova lista civica, ‘Bari nasce’, con a capo il consigliere comunale Giuseppe Carrieri.

Il nuovo comitato ha iniziato il suo lavoro al Parco 2 Giugno con alcune azioni a tutela del decoro urbano. “Il primo nostro atto – dice Carrieri – è stato nel polmone della città di Bari, ed è per questo motivo che abbiamo deciso di montare due posaceneri agli ingressi in quanto vogliamo spingere il Comune a vietare il fumo nel parco”.

“Gli altri due interventi – continua il consigliere – riguardano il campo da basket, con il montaggio delle reti dei canestri, e inoltre abbiamo deciso di piantare due alberelli accanto alla meridiana”.

Carrieri non smentisce ma nemmeno conferma la sua candidatura alle primarie, tanto volute dal centrodestra per la scelta del candidato sindaco. “Al momento noi abbiamo tante cose da fare per la città – conclude – ma auspichiamo che il comitato si metta in azione per le primarie”.