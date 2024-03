Questa mattina l’assessore ai Lavori pubblici Nicola Mele e il presidente del Municipio III Nicola Schingaro hanno partecipato all’inaugurazione della nuova area giochi inclusiva del giardino di via de Ribera, ribattezzato parco della legalità, al San Paolo, attiguo all’area in cui si svolge il mercato del quartiere.

L’intervento, dell’importo di 54mila euro, è cofinanziato per 10mila euro dalla Regione Puglia nell’ambito del bando per l’adeguamento delle aree ludiche comunali alle esigenze dei bambini con disabilità.

Nel corso dei lavori sono state installate sei nuove attrezzature ludiche multiple accessibili a bambini e ragazzi con disabilità motoria, sensoriale e cognitiva. I giochi scelti, infatti, possono essere facilmente utilizzati da bambine e bambini con disabilità diverse, come di seguito specificato:

Disabilità motoria:

altalena con seggiolino a cesto utilizzabile contemporaneamente da più bambini o, in alternativa, da un adulto e un bambino

torretta doppio scivolo con pannello “Gioco dell’oca”, multifunzionale e inclusivo, che offre diverse modalità di utilizzo: tramite i due scivoli ad altezze diverse e il ponte sospeso, permette di allenare la consapevolezza spaziale, comprendere l’altezza e la gravità e percepire una sensazione positiva di rischio; il pannello ludico “gioco dell’oca”, integrato alla torretta e posizionato in basso, ad altezza accessibile anche a bambini in carrozzella, stimola le capacità cognitive, l’immaginazione, l’empatia e la cooperazione

gioco a molla a forma di coccinella: con la sua forma, che consente un facile accesso al gioco, e l’altezza della seduta, invita bambini di tutte le abilità e di un’ampia fascia d’età a giocarci. I bambini fanno dondolare il gioco a molla usando i muscoli delle gambe, delle braccia e del torso per coordinare i movimenti e metterla in moto. La molla si muove anche quando i bambini usano esclusivamente la parte superiore del corpo. La risposta al movimento è una delle più belle sensazioni che esistano. Oltre al divertimento, si allena il senso dell’equilibrio, fondamentale per tutte le altre abilità fisiche.

Disabilità sensoriale:

pannello ludico-manipolativo “creativo”, a due facce, con una varietà di elementi ludici che sollecitano l’esplorazione (volante, labirinto, sfere con numeri, pale, imbuto); l’ampio pannello e il fatto che tutti gli oggetti su un lato siano collegati a un’azione sull’altro lato favoriscono la comprensione di causa ed effetto, nonché la cooperazione e l’alternanza nel gioco sociale

pannello ludico-manipolativo “musica”, a due facce; i tubi musicali offrono una variazione sensoriale con un risultato sonoro accordato e tonale, allenando la coordinazione mano-occhio. I lembi di gomma nera possono essere colpiti o i tubi possono essere percossi e creare melodie. La tonalità del pannello musicale stimola il pensiero logico e creativo e invita alla cooperazione e al gioco sociale.

Disabilità cognitiva:

locomotiva, capace di stimolare i giochi di ruolo e la cooperazione, favorire giochi di interazione sociale, di ruolo e acquisizione del linguaggio. I bambini si sentono coinvolti nell’investigare gli ambienti della macchinina e i suoi vari elementi di manipolazione: la cabina del macchinista completa di panca e numerosi strumenti di manovra, con i quali si mantiene la locomotiva in linea; la caldaia è un’avvincente caverna con numerosi ingressi; all’esterno, dietro il fumaiolo, un ambiente di gioco con due posti a sedere.

pavimentazione antitrauma in gomma colata in opera (154 mq ca.), con giochi/sagome 2D stampati (tipo tartaruga con i numeri e cerchio dei colori).

“Oggi abbiamo reso fruibile per i cittadini un altro spazio attrezzato con giochi inclusivi, in cui tutti i bambini, senza alcuna distinzione, potranno giocare insieme e socializzare – ha commentato Nicola Mele -. Parliamo di un’area particolarmente adatta a tutti i bambini più piccoli ma che potrà rappresentare per le famiglie anche un luogo dove incontrarsi e passare il tempo libero, un luogo di qualità e di valenza sociale”.

“Sappiamo bene quanto sia importante la funzione delle aree ludiche come spazi di gioco e di socialità, non solo per i piccoli residenti di un quartiere, ma anche per le famiglie che li accompagnano – ha commentato Nicola Schingaro -. Pertanto, sono particolarmente soddisfatto per la realizzazione di questo piccolo spazio aggregativo all’interno di un giardino pubblico, il “parco della legalità”, in via de Ribera dove si svolge il mercato rionale del quartiere San Paolo. E oggi, giorno di mercato, è stato molto bello inaugurare questo spazio con bambine e bambini già all’opera, intenti a sperimentare i loro nuovi giochi”.