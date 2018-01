Ci eravamo andati per intervistare Matteo Vulpis, che qui si allena in vista del Campionato italiano natural body building, in quella stessa circostanza avevamo conosciuto Raffaella Mitaritonna, Campionessa del mondo di balli latino americani a soli 9 anni. Stiamo parlando del Dynamyk Wellness Club di Palo del Colle, definirla palestra è riduttivo, non tanto o non solo per le discipline che vi si svolgono, quanto piuttosto per il fatto che dietro, strettamente legate al suo destino, ci sono le vite di tre persone, nel senso letterale del termine.

“Siamo partiti con circa 200 iscritti – ci ha detto il club manager Antonio Santamaria – oggi siamo circa mille”. Nel tempo le esigenze sono quindi cambiate, al punto da stare stretti nella vecchia sede: “Erano cinque o sei anni che cercavano un luogo dove poter trasferire la nostra attività” ha aggiunto ancora Santamaria. Alla fine, anzi che affittare o comprare un capannone da adattare successivamente, la nuova struttura se la sono fatta costruire, progettata su misura.

“Siamo pronti a ogni evenienza – ha spiegato il direttore tecnico dell’area fitenss, Leo Bassi, mostrando il defibrillatore – speriamo di non doverlo usare mai, ma se serve ci sono parecchie persone abilitate all’uso del Dae e che hanno seguito il corso di BLSD”.

Tantissime le attività e i corsi che si svolgono, impossibile elencarle tutte, ma altre ancora sono in arrivo: “Vogliamo estenderci al settore acqua, realizzare una piscina, prima esterna e poi coprirla con una tensiostruttura – ha aggiunto Claudio Lanzellotto, responsabile legale del Dynamyk wellnes clulb -. Un investimento che ha dato fondo non solo alle nostre risorse economiche, ma anche mentali e fisiche”.

I soldi, la madre di tutti i problemi per ogni nuova attività. Per una volta, stante le difficoltà iniziali, l’aiuto è arrivato da una banca, che ha creduto nei tre imprenditori, permettendo loro di acquistare il suolo e poi dare vita a tutto il progetto, un sogno che, mentre per molti resta tale, a Palo del Colle è diventato realtà.