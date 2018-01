Raffaella Mitaritonna e Tomas Vitucci, nove anni lei, 14 anni lui, rispettivamente di Palo del Colle e Sannicandro di Bari. Così piccoli, perché dire giovani sarebbe tutto sommato prematuro, eppure già grandi, grandissimi, Raffaella è addirittura Campionessa del Mondo in carica. Due fenomeni, “maestri” dei balli latino americani, al punto da mettere in riga chiunque, nelle loro categoria ovviamente, anche chi proviene dagli stessi paesi in cui certe danze sono nate.

Campioni nostrani, di casa nostra, tanto che si allenano al Dynamyk Wellness club di Palo del Colle, dove li abbiamo conosciuti e dove ci hanno stupito con le loro evoluzioni. Sulla pista da ballo non temono nessuno, ma davanti alla telecamera non sanno nascondere, per fortuna, tutta la loro tenera innocenza dovuta proprio all’età.

“Nessuno a casa ci ha obbligato a ballare, è stata una scelta nostra” raccontano praticamente all’unisono, così per entrambi la strada da percorre è già chiara, tutti e due aspirano a diventare maestri di ballo. Ma intanto: “Non siamo fidanzati – ridono imbarazzati – ci troviamo bene e continueremo a ballare insieme”.