Allenarsi con costanza, seguire una dieta ferrea sana ed equilibrata, aiutandosi con gli integratori alimentari. La routine quotidiana di Matteo Vulpis, 26enne di Palo del Colle, serve per arrivare a competere nei campionati italiani di Natural Body Building che si terranno a Rimini dal 31 maggio al 3 giugno.

“Sono ben 4 anni che mi alleno per questo – ci racconta Matteo nella palestra in cui si allena -. Per ottenere tutto questo ci vuole sacrificio e dedizione, è uno sport che non tutti possono fare”.

“Mi sento al 50% delle mie possibilità – continua il bodybuilder -. Devo ancora allenarmi tanto per essere pronto per la competizione. È una crescita che avviene giorno dopo giorno”.

L’atleta del team Fitnutrytion è seguito costantemente dal dottor Francesco Giorgio di Acquaviva che l’ha aiutato ad arrivare ai risultati tanto sperati che gli consentiranno di partecipare alla gara. Non ci resta che fare un grande in bocca a lupo allo Schwarzenegger di Palo del Colle.

