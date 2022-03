Un piano architettato con un doppio raggiro, sia al marito che alla moglie. A San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, una coppia di anziani ultraottantenni ha purtroppo consegnato oggetti in oro e denaro per un totale di 10mila euro a due napoletani, di 27 e 37 anni, poi arrestati dai carabinieri e posti ai domiciliari. Il fatto risale a dicembre 2021, quando la coppia è stata contattata telefonicamente da un uomo che, sostenendo l’esistenza di un pacco postale per il nipote da ritirare con urgenza, lo ha fatto uscire di casa. Sapendo che la moglie era quindi rimasta sola nell’abitazione, uno dei due si è presentato a casa e ha convinto la donna a consegnare 5000 euro, più oro e oggetti preziosi per altri 5mila.