Il video di Lorenza nel cimitero di Taranto fa accapponare la pelle. Pubblicato da Il Quotidiano Italiano - Bari su Sabato 25 gennaio 2020

Bare accatastate in una stanza del cimitero di Taranto in attesa di essere trasferite a Bari per la cremazione. La denuncia arriva da Lorenza che dal 12 gennaio ha dovuto aspettare il 23 per il trasferimento della salma del padre.

“Sono profondamente indignata. Non c’è alcun rispetto per i defunti e per i loro parenti”. Lorenza ha girato il video nella stanza dell’obitorio all’interno del cimitero di Taranto. le bare, da quanto si evince, sono accatastate. “Abbandonate come spazzatura – commenta Lorenza – invece di essere riposte in celle frigorifere in attesa della cremazione. Senza fiori e corone perché rubati o trasferiti su altre bare. Uno schifo”.

“Abbiamo dovuto aspettare 10 giorni prima che mio padre fosse trasferito a Bari. La mia speranza è che ci sia un risveglio delle coscienze. Ciò che abbiamo vissuto – conclude la donna amareggiata – penso ci accompagnerà fino alla fine dei nostri giorni”.