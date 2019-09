La psicosi da Samara sta dilagando nel foggiano. Dopo gli avvistamenti in Campania, Lazio e Marche, ieri sera a Manfredonia il nuovo avvistamento ha causato il panico in tutta la città, tanto che è stato richiesto l’intervento della Polizia per allontanare le persone accorse sul luogo.

I fan del film horror The Ring si sono riversati vicino al cimitero di Manfredonia per vedere la bambina demoniaca. Il traffico è rimasto paralizzato dalle 21 alle 23: code di auto e folla di gente, tutti in ‘attesa’ di Samara.

I video della serata sono diventati virali sui social e tanti cittadini hanno protestato contro la profanazione di un luogo sacro. La Polizia è ancora sulle tracce dei responsabili. La psicosi è ormai fuori controllo. C’è chi dice di averla vista sbucare da una tomba. Nei giorni scorsi Samara è apparsa anche a Foggia e in altre cittadine della provincia, come San Severo, Cerignola, Ippocampo, Stornara, Apricena.