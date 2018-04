Panico questa mattina negli uffici del Comune di Andria. Per motivi al momento sconosciuti, una donna ha gettato della benzina addosso a una assistente sociale in servizio in quel momento. La vittima dell’aggressione si è messa immediatamente a urlare, attirando così l’attenzione degli agenti di Polizia Municipale, intervenuti prontamente. I vigilo sono riusciti a bloccare la donna prima che potesse prendere l’accendino dalla tasca e dare seguito ai suoi propositi. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato. La donna è stata fermata. Gli investigatori hanno avviato le indagini per capire le cause alla base del gesto.

