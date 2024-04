Le forze dell’ordine hanno concluso un’operazione volta a smantellare una banda di ladri d’auto nel nord Barese, che operava con una frequenza impressionante, rubando fino a cinque veicoli a settimana. L’azione ha portato all’arresto di tre individui di circa 40 anni, tutti residenti ad Andria e con precedenti penali legati agli stessi reati.

Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalla Procura di Trani e coordinate dai carabinieri del comando provinciale, il gruppo era estremamente abile nel far sparire automobili di ogni tipo in tempi incredibilmente brevi. Le attività investigative, durate sei mesi, hanno rivelato che i furti avvenivano quasi ogni notte, con almeno cinque veicoli sottratti alla settimana.

Il modus operandi dei criminali era sempre lo stesso: accordarsi su quale località colpire, individuare il veicolo da rubare e poi, in poco tempo, portarlo via per modificarne la targa e trasferirlo a Cerignola, nel Foggiano. Qui, un altro individuo, attualmente ricercato dalle autorità, era incaricato di smontare e rivendere i pezzi rubati sul mercato nero.

I tre arrestati sono ora detenuti nel carcere di Trani, in attesa di giudizio per le accuse di furto, ricettazione e riciclaggio. L’operazione delle forze dell’ordine ha rappresentato un duro colpo per questa banda criminale, ma rimane necessario vigilare attentamente per prevenire future attività illegali di questo genere nella zona.