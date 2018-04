Dov’è Biga? Ormai la ricerca in lungo e in largo dell’avvocato Francesco Biga, presidente della Barimultiservizi, è diventata una specie di litania. Come un mantra scorre di bocca in bocca. Dov’è Biga?

Molti lo cercano, tutti sanno che siamo sulle sue tracce, ma nemmeno i correntisti della Bcc Terra degli Ulivi, Banca di Credito Cooperativo di Palo del Colle, lo conoscono. Anche se, a onor del vero, là pare che lo stipendio sia meritato.

Lo stesso purtroppo non è così certo per quanto riguarda la Barimultiservizi, dove il presidente pare si rechi due ore a settimana il giovedì pomeriggio dietro il lauto compenso di 5mila euro al mese, pagati con soldi pubblici.

Come si dice, il pesce puzza dalla testa, e così, se latita chi dovrebbe dare il buon esempio, capita che i sottoposti facciano i propri comodi, come tentare di danneggiare l’auto privata di un giornalista, mentre fa il suo lavoro, con indosso la tuta della Multiservizi e bordo di un mezzo aziendale.