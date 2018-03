Le segnalazioni si sono susseguite, in tanti ci hanno evidenziato una particolarità tutta interna alla Barimultiservizi, la società pubblica che si occupa, tra le altre cose, della conservazione urbana tramite la custodia dei luoghi pubblici, la manutenzione programmata degli immobili comunali e delle aree a verde.

Il presidente Francesco Biga, da non confondere con il cugino anche lui avvocato entrato di recente nel cda della Fc Bari 1908, in azienda si vede molto poco, nonostante uno stipendio di circa 5mila euro al mese. Questo stando a quanto ci dicono.

Siamo andati nelle due sedi della società, in via Viterbo e via Oberdan, intenzionati a intervistarlo, per permetterli di dire la sua su queste segnalazioni, ma non lo abbiamo trovato.

A dirla tutta, in giro si dice che Biga si faccia vede in azienda il giovedì pomeriggio per un paio d’ore, ma su questo non siamo riusciti a raccogliere conferme da parte dei dipendenti che abbiamo trovato durante la nostra visita. Se vuole mettersi in contatto coi noi per chiarire la faccenda, siamo a sua disposizione.