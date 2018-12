Rapina alla Banca di Credito Cooperativo di Palo del Colle. Questa mattina, intorno alle 10:50, un uomo mascherato e armato di taglierino ha fatto irruzione all’interno della BCC di via Garibaldi. Il malvivente è riuscito a portarsi via un bel bottino prima dell’arrivo delle Forze dell’Ordine. I Carabinieri sono ora nelle sede dell’istituto bancario per gli opportuni rilevamenti e per visionare le telecamere di videosorveglianza.

