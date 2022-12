A giorni avrà inizio la terza edizione di “Bamp Cinema”, il progetto, realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola MIC-Mim, per la prima volta è esteso a tutto il Sud Italia e si svolgerà in sei regioni meridionali: Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Campania. L’onda del nostro mare di cinema partirà dal punto più a nord del Sud Italia, Casacalenda un comune di 2mila abitanti, fino a Catania, Palermo, Messina, passando per Foggia, Bari, Lecce, Taranto, Matera, Potenza, Napoli, Aversa, Pozzuoli, Cosenza e Reggio Calabria coinvolgendo anche i comuni minori ubicati in queste province. La terza edizione di BAMP CINEMA si concluderà a maggio.

In cosa consiste

Si parte con la formazione dei docenti che saranno istruiti dagli esperti di cinema in 10 moduli; a loro volta (con il supporto degli educatori all’immagine, esperti di linguaggio cinematografico di tutte le regioni sotto la guida dell’Accademia del cinema dei ragazzi – Get) trasferiranno le loro nuove conoscenze agli studenti, gli spettatori di oggi e di domani, che vedranno i film selezionati nei cinema degli esercenti cinematografici che hanno aderito al progetto.

Sono circa 50 le sale cinematografiche coinvolte nelle 6 regioni di BAMP. Anche i momenti formativi si svolgeranno nella sala cinematografica che verrà trasformata in aula didattica. La formazione si svolgerà non solo con i moduli formativi sul cinema per i docenti, ma anche con le proiezioni guidate da esperti per i ragazzi in sala – 92 proiezioni totali – ed infine una selezione di studenti parteciperà alle 6 masterclass, una per regione, sul mestiere del cinema con i professionisti del settore.

Bamp Cinema card

Verrà realizzata anche la “Bamp Cinema card” che gli esercenti consegneranno agli studenti durante gli eventi finali in sala (rassegna) e consentirà loro di ricevere uno sconto per un anno nei cinema aderenti, fidelizzando il rapporto con la sala. Al termine del percorso didattico verrà realizzato a Bari un convegno con esperti di settore della filiera dell’audio-visivo come momento conclusivo di presentazione dei risultati di progetto e per affermare la centralità della sala cinematografica.

Contest Periferie

Altra grande novità di questa edizione è il “Contest Periferie“. L’idea è quella che gli studenti realizzino con i propri smartphone un mini-cortometraggio di max 3 minuti col quale mostrino la propria periferia e con la propria voce narrino come la

vorrebbero. I video saranno caricati su Instagram, TikTok o altre piattaforme e saranno inviati dagli stessi studenti a un numero Telegram business appositamente creato. Lo staff Agis ne selezionerà 5 per ogni regione. I video selezionati saranno valutati da una giuria di esperti composta dai docenti e da personaggi dello spettacolo. Saranno premiati i primi 3.