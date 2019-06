Boomdabash, Sud Sound System, Canzoniere Gracanico Salentino e poi ancora Acido Pantera dalla Colombia, Jp Bimeni&The Black Belts dal Burundi e dalla Spagna, e gli ialiani Ackeejuice e Mr Rain, sono questi gli ospiti che saranno a Barletta sabato 20 luglio per l’attesissimo Jova Beach Party, il tour tutto nuovo di Lorenzo Cherubini, noto a tutti come Jovanotti.

È stato finalmente svelato oggi il programma dei vari appuntamenti dell’originale format che a partire dal 6 luglio animerà 15 litorali italiani per tutta l’estate. Ad oggi sono 63 gli ospiti nazionali e internazionali confermati, provenienti da 23 Paesi di tutto il mondo; in ciascuna tappa si alterneranno sul palco del Jova Beach, per una festa musicale che comincerà nel pomeriggio e andrà avanti fino a sera inoltrata.

Le prime due date del 6 luglio a Lignano e del 10 luglio a Rimini sono ormai completamente SOLD OUT! Nessuna disponibilità di biglietti neanche presso il botteghino il giorno dello show, tanto che Treident, la società che organizza tutta l’attività live di Jovanotti, sconsiglia di recarsi sul luogo dell’evento per provare a recuperarne uno. Sono ancora disponibili i biglietti per le altre date e a Lignano Sabbiadoro per la data del 28 Agosto, in vendita su Ticket One.

Ciascun bambino, accompagnato da genitore o da chi ne fa le veci, deve avere un regolare titolo di ingresso previsto dalla legge e ha l’obbligo di presentarlo all’ingresso. Chi non ha ancora provveduto a regolarizzare la posizione dei piccoli, è indispensabile lo faccia al più presto.