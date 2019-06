Si terrà a Bari venerdì 28 giugno, alle ore 19.30, presso il Giardino del Museo Nicolaiano, la presentazione dell’ultimo libro di Carlo Vanoni, intitolato “A piedi nudi nell’arte – una passeggiata alla scoperta di capolavori antichi e moderni”. Ne parlerà con l’autore la dott.ssa Michela Laporta, curatrice della mostra in corso “Pop Now. Nuove identità nelle arti pugliesi”.

Perché Giotto fu il primo regista di fiction della storia e Lucio Fontana il più grande esploratore dello spazio? Quale filo lega la “Crocifissione” di San Pietro di Caravaggio, “I mangiatori di patate” di Van Gogh e i sacchi di juta sporchi di Kounellis? E’ più spirituale una Madonna in una pala d’altare medievale o il quadrato nero di Malevic? Può capitare di incontrare tutte queste domande nell’arco di poche ore, e persino di saper rispondere, tra una visita mattutina a una mostra, un aperitivo galeotto con una ragazza troppo giovane, un blackout che all’improvviso ridisegna gli spazi e ti invita a riflettere, forse a ricordare.

È quel che succede al protagonista di questo libro, che in una passeggiata metropolitana, in una splendida giornata di maggio, si trova a percorrere un’inattesa educazione sentimentale, mentre le opere che conosce e gli artisti che ama gli danno una chiave per leggere ciò che gli accade intorno, per capire ciò che gli accade dentro. Provocazioni, intuizioni, aneddoti si intrecciano in un originale racconto colorato d’arte e di vita, capace di trasmettere il messaggio dei capolavori di ogni epoca nella nostra quotidianità per parlare in modo originale e appassionato di pensiero, di bellezza e, perché no, anche d’amore.

Ingresso libero

Giardino del Museo Nicolaiano, in Largo Urbano II, sotto l’Arco Vanese