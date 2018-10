Beccata tra gli stand con le mani nella marmellata, anche se di giuggiole si tratta: “Non so resistere”. Carla Palone, assessore allo Sviluppo economico del Comune di Bari, ha ceduto alle tentazioni di Gnam, festival europeo del buon cibo di strada. Il suo tallone d’Achille, ci ha confessato, sono le caramelle gommose. Nel caso abbiate problemi di linea e siate in fissa con la dieta, meglio non farsi vedere dalle parti di parco 2 giugno.

Fino a lunedì 8 ottobre lungo viale Einaudi ci sarà il meglio dello street food nazionale e internazionale, con proposte di qualità ed espositori pluripremiati. I visitatori potranno seguire i percorsi del gusto e assaporare nuove scoperte tra gli stand, ricchi di tipicità culinarie.

Gnam si propone di valorizzare la conoscenza delle tradizioni alimentari come elemento culturale ed etnico, puntando sulla biodiversità e sulla genuinità dei prodotti agro-alimentari tipici regionali. Agli ospiti sarà offerta la possibilità di degustare e scoprire sia prodotti tipici regionali introvabili sia piatti internazionali tra i più famosi, in vere e proprie isole gastronomiche nelle quali osservare dal vivo la preparazione delle ricette più golose e ascoltare il racconto dei produttori.

Questa edizione conta importanti novità nel panorama degli stand italiani. La Basilicata sarà rappresentata da uno stand in cui sarà proposta la strazzata, una focaccia rustica tipica, originaria della zona di Avigliano. L’impasto finale è fatto riposare fino ad una completa lievitazione naturale e, dopo aver effettuato un buco al centro, è cotto nel forno a legna.

Dalla Toscana arriva lo stand di “Porcobrado”, specializzato nel maiale di cinta senese, cotto lentamente nell’affumicatore. La carne è poi utilizzata in panini memorabili, con il maiale affumicato da protagonista. Porcobrado è stato premiato per il “Best Sandwich” al The European Street Food Awards di Berlino. Pane fatto in casa, con grano antico, spalla di maiale di Cinta Senese Dop, una salsa artigianale: tutti i prodotti utilizzati vengono dalla Toscana.

Dal Centro Italia arrivano gli arrosticini abruzzesi preparati direttamente dall’allevatore ovino, che cura tutta la lavorazione della carne. Non mancheranno le olive ascolane; il Molise presenterà, invece, il caciocavallo impiccato, pronto a sciogliersi sul pane dop. Da non perdere lo gnocco fritto con gli affettati emiliani, condito dalla simpatia dello chef, che utilizza la ricetta segreta della nonna.

Eccellenza pugliese sono le bombette della Valle d’Itria. Tra Alberobello e Martina Franca, gli antichi fornelli dei macellai, a tarda sera, si trasformavano in osterie, dove nella brace profumata di legno d’ulivo si cuoceva questo involtino di carne, con all’interno un formaggio canestrato tipico di quest’area. Un mastro fochista dell’associazione “Quelli della Bombetta” segue, dal principio, il tour, attirando, nel tempo, l’attenzione dei media di tutto il mondo. Sempre dalla Puglia arrivano i cuoppi di fritti di mare dal pescato dell’Adriatico, i panzerotti e i pasticciotti.

La novità dell’area internazionale è il BBQ americano. Il miglior barbecue degli Stati Uniti giunge tra gli stand del festival. Si assaggeranno i più buoni tagli di carne, marinati con una miscela di spezie segrete e cotti con il legno giusto, per conferire il gusto del vero bbq.

Nell’isola internazionale, inoltre, saranno presenti specialità messicane, come tacos e burritos; dalla Spagna arriveranno, invece, paella e tapas, cotte in due gigantesche padelle e innaffiate di sangria o tinto de verano. Si continua tra le spade infilzate di carni per l’asado argentino; dal Venezuela si potranno assaggiare i churros e le arepas. Nello stand Ungheria si potranno, invece, gustare i famosi dolci kurtoskalacs. Infine, le specialità giapponesi, con le ricette originali dei buns di stracotto di maiale, buns di gamberi, gamberoni in tempura, polpettine di polpo fritte, pollo fritto karaage e dorayaki, i dolcetti di Doraemon.

Gnam! Festival Europeo del Cibo di strada

viale Luigi Einaudi

Bari

Sabato dalle ore 11.00 alle ore 24.00

Domenica dalle ore 11.00 alle ore 24.00

Lunedì dalle ore 18.00 alle ore 24.00