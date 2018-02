Il Palio del Viccio 2018 si farà. A comunicarlo l’assessorato alla cultura, turismo e marketing territoriale e l’amministrazione comunale di Palo del Colle, che hanno redatto un programma completo degli eventi carnevaleschi da domenica 11 fino a martedì 13.

I festeggiamenti inizieranno domenica dalle ore 16:30 dove si terrà il corteo storico e la sfilata dei carri allegorici, partendo da piazzale Lenoci fino a piazza Santa Croce. Alle 19 ci sarà l’investitura dei cavalieri e la premiazione dei giovani talenti di Palo. La giornata si concluderà alle ore 21 con il dj-set e gli speaker di Radionorba, Veronica e Mauro Dal Sogno.

Lunedì 12 febbraio dallo ore 19 alle 22 ci sarà “l Palio del Viccio – La Sfida del Principe”, una serata per piccoli e grandi a squadre, a cura dell’associazione TouPlay, in collaborazione con la ProLoco di Palo del Colle. Le attività in programma saranno: simulazione di tiro con l’arco, giostra cavalleresca, sfide di Virruzzo, caccia agli Stendardi, il Mistero della Croce e il Kid’s Adventure dedicato ai picolissimi con più di 3 anni.

Il giorno di martedì grasso i festeggiamenti partiranno alle ore 15 con l’inizio il Palio del Viccio in corso Garibaldi dove i 13 cavalieri si sfideranno in diretta su Antenna Sud. Alle ore 19 ci sarà la premiazione delle scuole con Antonio Stornaiolo in pizza Santa Croce e a seguire alle 20 quella dei cavalieri. I festeggiamenti continuano con lo spettacolo di Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo “Il cotto e il crudo” e termineranno alle 22 con il dj-set a cura di radio Deejay Team Web.