Da ex struttura militare a Parco dell’Innovazione: il 7 novembre si terrà a Roma, presso la sede dell’Agenzia del Demanio, in via Barberini 38, la firma del Protocollo d’Intesa tra l’Agenzia del Demanio, la Regione Puglia, il Comune di Bari, il Politecnico di Bari, l’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Puglia (Adisu), finalizzato a riusare, riqualificare e trasformare l’ex caserma Magrone, dando concreta risposta a fabbisogni della Pubblica Amministrazione, alle esigenze di aule e laboratori per il Politecnico di Bari, alla necessità di residenze e alloggi universitari. Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di un parco aperto alla città, con aree verdi e strutture per la ricreazione e la socializzazione.

Partecipanti dell’incontro

All’incontro, aperto alla stampa, parteciperanno Anna Maria Bernini, ministra dell’Università e della Ricerca, Alessandra dal Verme, direttrice dell’Agenzia del Demanio Antonio Decaro, sindaco di Bari, Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, Francesco Cupertino, rettore del Politecnico di Bari, Alessandro Cataldo, presidente dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Puglia (Adisu), Filippo Salucci, direttore della Struttura per la Progettazione dell’Agenzia del Demanio, e Antonio Ottavio Ficchì, direttore regionale dell’Agenzia del Demanio.