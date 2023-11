Anche quest’anno, come l’anno scorso con il vincitore di Valenzano Mattia Zenzola, la Puglia si fa spazio nella famosa scuola di Amici. Il programma ideato, scritto e condotto da Maria De Filippi, in onda ogni domenica alle 14 su Canale 5, ha visto nella scorsa puntata l’inaspettato ingresso di un nuovo ballerino. Il ragazzo in questione è proprio Giovanni Tesse, 19enne di Barletta, proposto dal maestro Raimondo Todaro in un passo a due con la professionista Francesca Tocca. Dopo l’esibizione e i pareri contrastanti dei 5 giudici che avevano il compito di decidere se concedere l’aggiunta di un banco oppure no, il pugliese è entrato e lavorerà nella squadra di Todaro.

Giovanni Tesse

Non inizia con il talent show di Mediaset la carriera di Giovanni. Il giovane specializzato nel latino americano è nella top 15 mondiale U21 nel suo stile, è stato due volte campione italiano ed è stato convocato, assieme alla sua ballerina nonché sua sorella Ilaria, ai Mondiali in Repubblica Ceca rappresentando l’Italia. Sempre l’anno scorso, prima del campionato mondiale, ha partecipato alla prima puntata di Amici 22, venendo, però, scartato proprio da Todaro. Quest’anno si prospetta un lungo lavoro fra i due amanti dello stesso genere di danza.