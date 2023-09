Terrore nella notte per una famiglia di Lecce, più precisamente per i proprietari di un villino in via Adriatica vittime di un furto da capogiro avvenuto in modo brutale. Il bottino dei ladri è di 6mila euro in contanti con annessi oro e diversi gioielli. Tardivo l’arrivo della Polizia, subito allarmata dalle vittime, che non avrebbe ancora individuato i malviventi, ma starebbe proseguendo le indagini.

La vicenda

Poco prima dell’una di questa notte, mentre i proprietari dormivano, due uomini incappucciati e armati di pistola avrebbero fatto irruzione nella villa e, neutralizzando ogni tentativo di resistenza incutendo loro timore con l’arma, li avrebbero minacciati in accento leccese e derubati di tutto quello che di valore c’era in casa. In pochi minuti sarebbero scappati, probabilmente con l’ausilio di un palo che li attendeva fuori in auto. Continuano in queste ore le indagini degli agenti che si sono già procurati le immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza. Quel che è certo è che i proprietari del villino non dimenticheranno presto il trauma subito.