«Nelle bottigliette di vetro possibile presenza di corpi estranei», una frase che ha fatto trasalire milioni di consumatori. Sul sito del Ministero della Salute è stato pubblicata la notizia del richiamo, da parte di Coca Cola, di alcuni lotti di produzione della famosa bevanda venduta in tutto il mondo.

Sotto la lente d’ingrandimento del Ministero sono finite alcune confezioni da sei di bottiglie da 20cl, la motivazione è che all’interno possano esserci dei filamenti di vetro: “Rischio fisico” si legge infatti. Le bottigliette pericolose sono uscite dallo stabilimento di Nogara, in provincia di Verona. Si tratta delle Original Taste e della Zero Zuccheri, qualora ci si accorga di averle in casa bisogna chiamare il numero verde 800 53 49 34 per chiedere la sostituzione. Questi i lotti interessati:

Coca Cola Original Taste:

L200107 con data di scadenza fissata al 6-01-2021

L200108 con data di scadenza fissata al 7-1-2021

L191220 con data di scadenza fissata al 19-12-2020

L191221 con data di scadenza fissata al 20-12-2020

L200109 con data di scadenza fissata al 8-1-2021

L191218 con data di scadenza fissata al 17-12-2020

L191219 con data di scadenza fissata al 18-12-2020

Coca Cola Zero Zuccheri:

L200109 con data di scadenza fissata al 10-7-2020.