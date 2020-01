Incidente questo pomeriggio in via Hahnemann, a pochi passi dalla clinica privata Mater Dei. Due auto, per cause ancora tutte a chiarire, si sono scontrate in maniera piuttosto violenta, almeno a giudicare dalle immagini che giungono dal luogo dello schianto. Sul posto, per effettuare i rilievi necessari e gestire la situazione, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale.

Si tratta di un episodio non così imprevedibile per i residenti. Da quando è stato aperto il nuovo varco per l’ospedale pediatrico Giovanni XXIII, infatti, la strada è diventata ancora più pericolosa: “Nel giro di poche centinaia di metri ci sono l’accesso della Mater Dei, il nuovo ingresso dell’ospedaletto, della pizzeria e del condominio, che conta circa 400 famiglie – ci ha detto Nazzareno Chimienti, del Comitato Contrada Barone – senza dimenticare il liceo Fermi. Mancano anche gli attraversamenti pedonali, abbiamo fatto presente tutto questo al Comune almeno due anni fa, ma ci è stato risposto che fino alla fine dei lavori in via Amendola non si potrà fare nulla”.

“Certo la cosa va affrontata – ha aggiunto – l’ingresso dell’ospedale è mal segnalato, dalla macchina si vede solo all’ultimo momento, col risultato che spesso gli automobilisti inchiodano e si rischia l’incidente, come è successo il 6 gennaio per esempio. La strada è a doppio senso, in molti, poi, credono di fare i furbi e sorpassano, il risultato è che qui ogni giorno si rischia il botto. Si potrebbero mettere dei rallentatori e migliorare l’illuminazione pubblica, spesso carente o del tutto assente coi lampioni rotti. Sono interventi che si possono fare in tempi brevi, dai costi non esagerati, e a beneficio di tutti”.

l'incidente del 6 gennaio 1 di 5