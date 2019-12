Perde il controllo e l’auto si schianta contro un camion in marcia sulla statale 16, subito dopo lo svincolo San Pasquale, in direzione nord. Secondo quanto siam riusciti ad apprendere, i feriti sono i tre occupanti dell’Audi: il conducente 32enne e due ragazze di 27 e 24 anni.

Gli amici, intorno alle 5.20, stavano rientrando a casa dopo una notte in discoteca. La pioggia e forse un colpo di sonno – seppure sono in corso gli accertamenti del caso – sarebbero alla base dello schianto.

La parte posteriore del camion ha sfondato il parabrezza dell’auto, per fortuna senza colpire nessuno in modo diretto. I tre occupanti sono rimasti feriti e per questo trasportati in codice giallo all’ospedale Di Venere di Bari. Sul posto è intervenuta la Polizia.

