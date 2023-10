Un’agguato presumibilmente premeditato e in stile mafioso nel pieno centro di Casamassima, in provincia di Bari. Da quanto si apprende, non appena la vittima, a bordo di un’Audi con una ragazza, avrebbe fatto il suo arrivo in piazza, sarebbero spuntati 5 soggetti pronti a picchiarlo. Sì, in 5 contro 1 e armati di mazze da baseball e di spranghe di ferro. La rissa sarebbe terminata con la fuga dei malviventi all’arrivo della Polizia, probabilmente allarmata dai numerosi presenti.

Sarebbe stata aggredita anche la ragazza a bordo con il presunto “obiettivo” dei 5 uomini. Anche il presunto bersaglio aveva una mazza con la quale avrebbe provato a difendersi con scarsi risultati finendo ferito in ospedale. Sono in corso le indagini degli agenti per l’identificazione dei 5 malviventi e per i motivi dell’aggressione.