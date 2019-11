Dopo il grave incidente che circa un mese fa ha visto coinvolto un 14enne, altro scontro questa volta tra due auto sulla circonvallazione di Adelfia, all’incrocio con la vecchia strada per Casamassima. Un ferito non grave, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e i Carabinieri con la strada che è stata bloccata per permettere la rimozione dei veicoli. Ancora ignote le cause che hanno scaturito l’impatto.

