Blitz antidroga dei Carabinieri nel quartiere Japigia di Bari. All’alba quattro uomini e tre donne sono state arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. F.I. 31enne, censurato, C.A.G. 28enne, censurato, G.R., 24enne, incensurato, D.B.G. 53enne, incensurata, A.T. 32enne, incensurata, A.I. 30enne, incensurata, sono stati sorpresi all’interno dell’abitazione della famiglia A.T. mentre confezionavano la droga.

1,2 chili di hashish suddivisi in 300 dosi, 97 grammi di cocaina e 124 grammi di marijuana suddivisi rispettivamente in 295 e 77 pacchetti. Per un totale di circa 1,5 chilogrammi di droga, pronti ad essere messi sul mercato.

Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate e verranno analizzate dalla Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bari. Gli uomini arrestati sono stati associati alla Casa Circondariale di Bari, mentre le donne sono state portate alla Sezione Femminile della Casa Circondariale di Trani.