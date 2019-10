Sono due le persone rimaste ferite in modo grave questa sera nel centro storico di Bitritto, in seguito a una sparatoria avvenuta intorno alle 20 in via Aporti. Diversi i colpi di pistola esplosi, che hanno raggiunto due persone all’interno di un circolo ricreativo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato al pronto soccorso i feriti. Si tratterebbe di due pregiudicati. Uno di questi è Attilio Gargaro, secondo alcune fonti considerato vicino ai Di Cosola e presunto obiettivo dei sicari. Delle due vittime quello che versa in condizioni meno preoccupanti. In due sarebbero arrivati a bordo di una moto, dalla quale sarebbe sceso chi ha materialmente premuto il grilletto.

Diverse le auto danneggiate dai diversi proiettili esplosi nella sparatoria. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, anche della Scientifica, ai quali è affidato il compito di ricostruire l’accaduto.

1 di 8