Un agente immobiliare è rimasto gravemente ferito questa mattina in corso Alcide de Gasperi, a Bari, poco distante dal quartiere Carbonara. L’uomo stava facendo visionare una villetta ancora in costruzione a una coppia di possibili acquirenti quando, forse per una distrazione, è precipitato per 4 metri dopo aver spostato un asse di legno che ricopriva un’apertura sul piano calpestabile.

Sul posto è giunto un equipaggio del 118, che ha prestato le prime cure all’uomo, ferito in gravi condizioni, e poi lo ha trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso del Policlinico in codice rosso.

Nella villetta, ancora allo stadio di cantiere, non vi sono scale se non quelle necessarie agli operai per l’esecuzione dei lavori. Per l’intervento di soccorso si è reso necessario il supporto dei Vigili del Fuoco.