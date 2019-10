Giovanni Palumbo, 33enne di Noicattaro, è stato condannato a 3 anni 8 mesi per aver causato l’incidente in cui morì Davide D’Accolti, musicista e studente di ingegneria 23enne di Conversano.

Il frontale è avvenuto tra il 20 e il 21 febbraio del 2016 sulla statale 16. Palumbo si mise alla guida della sua auto ubriaco e drogato e per questo motivo non si accorse che aveva imboccato la statale contromano. Per il musicista non c’è stato nulla da fare mentre Palumbo rimase gravemente ferito.

Il processo con rito abbreviato, si è concluso davanti al giudice Marco Galesi. Il pubblico ministero Michele Ruggiero aveva chiesto per Palumbo la pena più alta possibile, 8 anni poi ridotti a 5 anni e 8 mesi per la scelta del rito alternativo. La famiglia D’Accolti non era parte civile, in quanto era stata risarcita per la morte di Davide. Costituita invece la fondazione Ciao Vinny, che si occupa di sicurezza stradale.