Lo sciopero dei dipendenti Amtab di quattro ore, proclamato da 5 di 7 sindacati per la giornata di oggi, sembra essere andato molto bene, almeno a giudicare dai dati resi noti dalle organizzazioni sindacali: adesione pari all’80 per cento.

I lavoratori tengono duro per “rivendicare la propria dignità per il bene della città e della sicurezza” ci dicono. Nonostante sia il terzo sciopero in pochi mesi, nessuno a Bari sente la necessità di intervenire per capire come limitare i disagi, in questo caso alla vigilia della Fiera del Levante.

Il clima resta tesissimo dopo la sospensione di 5 sindacalisti, di cui abbiamo scritto in diverse occasioni nei mesi scorsi, provvedimento impugnato dai sindacati che hanno anche denunciato l’azienda per comportamento antisindacale. La causa è stata rinviata al 15 ottobre, ma nel frattempo la situazione rischia di sfuggire ulteriormente di mano. Le rappresentanze dei lavoratori già preannunciano il prossimo sciopero.