La cagnolina Peppa era scomparsa da aprile dall’Oasi di Francesco. Sono state vane le ricerche per tutta Adelfia da parte del padrone “L’ho cercata in lungo e in largo per le campagne della città, ma i miei sforzi non sono serviti a nulla”.

Nonostante le ricerche e le innumerevoli segnalazioni che dicevano di aver avvistato la cagnetta, il corpo di Peppa, ormai in stato di decomposizione, è stato ritrovato ieri in un fondo nelle vicinanze dell’Oasi. “Ho sempre mantenuto viva la speranza che potesse tornare a casa o che si fosse unita a qualche branco, ma in cuor mio sapevo che era morta”.