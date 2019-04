“Possibile che sia scomparsa nel nulla? Possibile che nessuno l’abbia vista? Per favore, facciamola ritornare a casa”. Francesco è disperato, il suo appello, lanciato via facebook, è di quelli che straziano il cuore. La sua amata Peppa, amica fidata a 4 zampe, è scomparsa da Adelfia il 7 Aprile tra le 12 e le 17.

Peppa ha 10 anni, è di taglia grande, non ha collare, ha il pelo medio lungo a chiazze nere e marroni, il musetto è leggermente imbiancato, le orecchie sempre abbassate. “Non è aggressiva, ma un po’ restia – spiega Francesco – con un po’ di pazienza si fa avvicinare”

“L’accudivo io – racconta – nella mia oasi privata ad Adelfia dove ho cani e gatti, che gestisco a mie spese senza chiedere un centesimo a nessuno. Domenica mi sono allontanato per lavoro dalle 12 alle 17, durante la mia assenza è sparita, non ho trovato nemmeno la rete tagliata”.

“Di solito si mantiene sempre nella contrada dell’autolavaggio Ciclone, ma l’ho perlustrata tutta e di lei non c’è traccia. Non è mai sparita per due giorni, ho paura che qualcuno possa averla rubata o uccisa”. Chiunque la vede può contattare Francesco al 340 38 37 497. In alternativa, può condividere questo articolo e il suo appello.

1 di 3