“Non posizionare tavolini e sedie nella zona circostante il mezzo”. Questo è ciò che si legge al terzo punto dell’Ordinanza Comunale distribuita ai fast food che oggi sono impegnati al concerto di Ligabue allo Stadio San Nicola. Una determina che però non è stata colta da molti.

Panche, sgabelli, sedie, tavolini e ombrelloni per ripararsi dal sole, addirittura le fornacelle accanto alle roulotte. Alcuni non hanno dato retta a quanto scritto e si sono attrezzati per far mangiare comodi i fan del cantante di Correggio, nonostante nella zona ci siano le Forze dell’Ordine impegnate a far rispettare le regole e mantenere l’ordine.

